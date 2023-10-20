На «АвтоВАЗе» рассказали, какой автомобиль Lada максимально подходит для госзакупок

Среди автомобилей Lada максимально отвечает критериям госзакупок модель Aura. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

«Безусловно, все модели Lada, как наиболее локализованные в стране, участвуют в госзакупках. Гамма наших автомобилей максимально приспособлена к российским дорожным условиям. Осенью 2024 года мы также начнем производство Lada Aura. Это представительский седан, который будет максимально отвечать критериям госзакупок», — сообщили в пресс-службе.

Lada Aura была представлена в июне текущего года, она отличается от стандартного седана Vesta удлиненной на 25 см колесной базой, дающей дополнительное пространство пассажирам заднего ряда. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,8 литра мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.

В Минпромторге подготовил список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренд Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренд УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд «Москвич» (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval ( модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле заявил, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

Ранее сообщалось, что сенатор от Татарстана Емельянов попал в ДТП на встречной полосе.