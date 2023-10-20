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Toyota опубликовала изображение нового седана

Toyota анонсировала премьеру седана Camry нового поколения

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Toyota

Японская компания Toyota опубликовала изображение загадочной новинки. Автомобиль должен дебютировать в 2024 году.

По данным motor1.com, речь идет о новом поколении седана Camry. Судя по изображению, автомобиль получит V-образную переднюю светодиодную оптику и большие воздухозаборники. Возможно, на изображении показана спортивная модификация модели TRD.

Технической информации о новом поколении Toyota Camry пока мало. Известно, что модель будет построена на платформе TNGA-K. Автомобиль получит 2,4-литровый бензиновый двигатель, а также 2,4-литровый гибридный силовой агрегат.

До этого стало известно, что в 2024 году марка Chery может начать продажи в России хетчбэков eQ1 в России. Это будет самый доступный электрокар марки на нашем рынке. В Китае хетчбэк предлагается с 41-сильным, либо с 75-сильным электромотором и тремя батареями на выбор. Кроме того, в 2024 году Chery планирует начать российские продажи кроссовера eQ7. Модель оснащается одним 211-сильным электромотором и батареей емкостью 67 кВт.ч.

Ранее сообщалось, что завод «Автотор» может начать выпуск автомобилей Jetour.

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