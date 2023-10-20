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Мужчина выстрелил в двух человек из-за включенного дальнего света

В Новосибирске произошел дорожный конфликт со стрельбой из-за слепящих фар автомобиля

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Новосибирске произошел дорожный конфликт со стрельбой из-за того, что один водитель ослепил другого дальним светом фар. Об этом сообщается на сайте «Агентства безопасности «Гвардия».

Конфликт произошел вечером 19 октября в Первомайском районе Новосибирска. Как рассказали пострадавшие, водитель белого Mitsubishi ехал с включенным дальним светом и ослепил водителя Toyota, который в этот момент двигался задним ходом. В результате произошел конфликт, в ходе которого водитель Mitsubishi несколько раз выстрелил в своих оппонентов. Один из пострадавших упал на землю, другой склонился над ним, держась за бок. Стрелявший сел в свою машину и скрылся. Сведения о его машине переданы полицейским.

До этого в Ростове-на-Дону автомойщик угнал Porsche Macan своей клиентки, поехал кататься по городу и попал в две аварии. После этого он пытался выдать ей автомобиль, но она заметила повреждения.

Ранее на Дальнем Востоке автомобилист сильно ударил кота, лежащего на капоте его машины.

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