Минпромторг составил список автомобилей для российских чиновников

Минпромторг РФ подготовил список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. Об этом сообщает ТАСС ссылкой на пресс-службу ведомства. В список вошли, в основном, автомобили российских брендов.

«На сегодняшний день Минпромторгом России рекомендована закупка следующих моделей легковых автомобилей: бренд Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), бренд УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), бренд Aurus (модели: Senat, Komendant), бренд «Москвич» (модели: 3, 3е, 6), бренд Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky), бренд Haval ( модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9)», — говорится в сообщении.

3 августа президент России Владимир Путин сказал, что чиновники министерств и ведомств должны ездить на отечественных автомобилях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в июле заявил, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

15 сентября в Минпромторге РФ поделились планами, что закупят бизнес-седаны Lada Aura для нужд чиновников. Этот отечественный автомобиль будут отличать дополнительные четверть метра пространства в салоне для пассажиров задних сидений.

Ранее сообщалось, что депутаты Санкт-Петербурга пересядут на автомобили Lada в 2024 году.