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Китайский автобренд Hongqi расширит модельный ряд в России

Компания Hongqi в 2024 году представит в России новые минивэн и кроссовер

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Wikimedia Commons

Китайский автопроизводитель Hongqi планирует в 2024 году представить в России новые модели автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Не исключено, что речь идет о минивэне Hongqi HQ9 и кроссовере Hongqi HS3.

Длина Hongqi HQ9 составляет 5222 мм при колесной базе 3200 мм. У минивэна семиместная компоновка салона, на третьем ряду предусмотрены места для трех пассажиров. Автомобиль оснащен двухлитровым мотором мощностью 252 л.с. в связке с 48-вольтовым стартером-генератором и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.

Кроссовер Hongqi HS3 впервые был представлен на автосалоне в Шанхае весной этого года. Длина кузова паркетника составляет 4655 мм при колесной базе 2770 мм. В моторную гамму вошли два турбированных агрегата: 1,5 л мощностью 168 л.с. в связке с семидиапазонным «роботом» и двухлитровый двигатель (252 л.с.), который работает с восьмиступенчатым «автоматом». В первом случае время разгона до «сотни» составляет 9,9 с., во втором — 7,2 с.

В список оснащения входят панорамный люк, два 12-дюймовых экрана в салоне, две площадки для беспроводной зарядки гаджетов, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль, сиденья с электрорегулировками и вентиляцией.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на российском рынке могут появиться электромобили Chery eQ1 и eQ7.

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