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Автомобилист ударил кота, спавшего на капоте его Nissan

В Приморье автовладелец травмировал кота, уснувшего на его машине

В Приморье мужчина ударил кота, уснувшего на капоте припаркованного во дворе Nissan Terrano. Об этом сообщает Telegram-канал «Восток-Медиа» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что из подъезда выходит мужчина и быстрым шагом направляется к автомобилю, на капоте которого находится животное. Подойдя к машине, человек сбрасывает кота на землю сильным ударом кулака. Очевидцы происшествия рассказали, что кот получил вывих лапы и долго не мог прийти в себя. После этого мужчина сел за руль Nissan Terrano и уехал.

До этого в Саратовской области 66-летний мужчина обстрелял из ружья автомобиль такси, на котором его знакомая пыталась уехать после ссоры. Полицейские изъяли у него охотничье ружье и патроны.

Ранее в Новочеркасске дрифтер врезался в памятник генералу Бакланову.

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