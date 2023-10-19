Lada Vesta после перезапуска производства стала менее российской

Правительство впервые после перезапуска производства Lada Vesta оценило уровень локализации этой машины. По сравнению с докризисным уровнем число набранных ею баллов снизилось, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заключение, полученное «АвтоВАЗ» в октябре.

Согласно документу, автомобиль с кузовом седан и механической трансмиссией получил 3,2 тыс. баллов за выполняемые операции — на 135 меньше, чем у докризисной версии. Универсал потерял 115 баллов, а уровень баллов локализации у Lada Vesta с автоматической трансмиссией снизился на 600-655, до 1,9 тыс. баллов. При этом производство двух последних модификаций пока не возобновлено.

Баллы у Vesta обнулились по компонентам электроники, включая блоки управления комбинацией приборов, кузовной электроникой, ABS и ESP. При этом «АвтоВАЗ» нарастил общий уровень локализации за счет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В конце 2021 года по Vesta он получал 635 баллов, сейчас — 1,9 тыс. баллов.

Несмотря на уменьшение начисленных баллов по электронным компонентам, общий уровень позволяет «АвтоВАЗу» по-прежнему рассчитывать на компенсацию от государства 100% уплаченного утилизационного сбора. На 2023-2024 годы необходимый минимум для этого составляет 2,6 тыс. баллов.

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