Chery планирует начать продажи в России двух новых моделей авто

В 2024 году марка Chery может начать продажи в России хетчбэков eQ1 в России. Это будет самый доступный электрокар марки на нашем рынке. Об этом сообщает «Российская газета».

Длина автомобиля составляет 3200 мм, размер колёсной базы - 2150 мм. В Китае хетчбэк предлагается с 41-сильным, либо с 75-сильным электромотором и тремя батареями на выбор. Запас хода от которых может составлять 251, 301 или 408 км.

Кроме того, в 2024 году Chery планирует начать российские продажи кроссовера eQ7. Модель оснащается одним 211-сильным электромотором и батареей емкостью 67 кВт.ч, автономность - 512 км.

До этого компания Chery стала основным претендентом на партнерский проект по сборке автомобилей на бывшем российском заводе Mercedes-Benz. Владеющий заводом «Автодом» уже проводит тестовые работы, до конца 2023 года планируется собрать несколько автомобилей из пилотной партии. Также предприятие может освоить выпуск моделей Exeed.

Ранее сообщалось, что угонщики могут взломать китайский автомобиль с помощью телефона.