Машину адвоката пластического хирурга Тимура Хайдарова облили кислотой

В Москве неизвестные облили кислотой автомобиль Kia Soul, принадлежащий адвокату пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По его данным, злоумышленники ночью пробрались на автостоянку, где был припаркован автомобиль, и облили его кислотой. От едкой жидкости пострадали крыша и капот машины, на них отслоилась краска. Пострадавший юрист обратился в полицию. По его словам, он уже долгое время получает угрозы из-за того, что защищает известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Неизвестные в том числе угрожали облить автомобиль адвоката кислотой.

Пластический хирург Тимур Хайдаров оперировал многих российских знаменитостей. Он оказался в центре скандала после того, как пациенты начали жаловаться на качество проведенных им вмешательств.

Ранее Тимур Хайдаров ответил на обвинения певицы Славы в некачественно проведенной пластике груди.