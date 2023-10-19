Цены на китайские грузовики в России выросли на треть

Цены на китайские грузовики в России с начала года выросли на 30%, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

По данным экспертов на цены повлияли изменение курса рубля по отношению к юаню и ставка утилизационного сбора на иностранную технику, которая с 1 августа 2023 года выросла в 1,7 раза. Кроме того, возникла проблема с обслуживанием грузовиков, так как число их дистрибьюторов растет быстрее, чем сеть дилерских центров с экспертизой и ресурсами для ремонта тягачей.

В России за 9 месяцев 2023 года было продано 896,2 тыс. новых единиц автомобильной техники. Это в 1,5 раза больше, чем за январь – сентябрь прошлого года. 80% из общего числа машин — легковые. По итогам 9 месяцев в России было продано 717,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 51% больше, чем за тот же период 2022 года. Рост рынка был отмечен во всех его сегментах. Сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 81% (до 105,8 тыс. ед.).

До этого автодилеры спрогнозировали падение продаж новых легковых автомобилей в России в IV квартале 2023 года на 5–10% относительно результатов III квартала.

Ранее сообщалось, что между Россией и Китаем наладят движение беспилотных грузовиков.