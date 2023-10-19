Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Цены на китайские грузовики в России выросли на треть

Стоимость китайских грузовиков в России с начала года выросла на 30%

close
100%
Shutterstock

Цены на китайские грузовики в России с начала года выросли на 30%, об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

По данным экспертов на цены повлияли изменение курса рубля по отношению к юаню и ставка утилизационного сбора на иностранную технику, которая с 1 августа 2023 года выросла в 1,7 раза. Кроме того, возникла проблема с обслуживанием грузовиков, так как число их дистрибьюторов растет быстрее, чем сеть дилерских центров с экспертизой и ресурсами для ремонта тягачей.

В России за 9 месяцев 2023 года было продано 896,2 тыс. новых единиц автомобильной техники. Это в 1,5 раза больше, чем за январь – сентябрь прошлого года. 80% из общего числа машин — легковые. По итогам 9 месяцев в России было продано 717,3 тыс. новых легковых автомобилей – на 51% больше, чем за тот же период 2022 года. Рост рынка был отмечен во всех его сегментах. Сильнее всех с начала года выросла реализация грузовиков – на 81% (до 105,8 тыс. ед.).

До этого автодилеры спрогнозировали падение продаж новых легковых автомобилей в России в IV квартале 2023 года на 5–10% относительно результатов III квартала.

Ранее сообщалось, что между Россией и Китаем наладят движение беспилотных грузовиков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий