Автоэксперт рассказал об опасности покупки подержанных шин

Приобретение и установка подержанных шин — это очень рискованное мероприятие. Характеристики таких покрышек уже не такие, как у новых шин. Об этом «Российской газете» сообщил руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук.

«Рисунок протектора уже, как правило, изношен, а значит, шина отдала большую часть своих полезных свойств, потеряла свои характеристики. Кроме того, шина в процессе эксплуатации может иметь повреждения, которые не всегда заметны глазом. Также никто не может рассказать, в каких условиях хранилась шина», — казал эксперт.

По его словам, если возможности отказаться от покупки подержанных шин нет, то стоит обратить на глубину протектора. Для зимних шин минимальное значение составляет 4 мм. Если у покрышек есть вздутия, сквозные проколы, порезы, неравномерный износ рисунка протектора, то устанавливать такие шины не рекомендуется.

Средняя цена шипованных зимних шин на российском рынке за год увеличилась на 14%, до 6,7 тыс. рублей. В сентябре 2023 года она выросла на 5%. Зимняя нешипованная шина за год подорожала на 8%, до 6,2 тыс. рублей. При этом шины R17 стоят дороже, чем годом ранее, а дефицитный R20 в среднем будет стоить дороже на 12 тыс. рублей, чем год назад. Увеличение средней стоимости шин связано как с ростом цен у конечных продавцов, так и со структурой спроса.

Ранее москвичам назвали самое подходящее время для смены летней резины.