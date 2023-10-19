Chery начнет продавать в России автомобили под новым брендом

Китайская копания Chery планирует вывести на российский рынок новый автомобильный бренд Cougar. Об этом сообщают «Известия».

«На данном этапе говорить абсолютно точно, каким будет модельный ряд в России сложно. Идет процесс обсуждения вывода бренда пока на уровне идеи», — рассказали «Известиям» в пресс-службе компании.

Отмечается,что первой моделью Cougar станет кроссовер. Подробностей о новинке и о сроках появления ее на российском рынке не сообщается.

До этого компания Chery стала основным претендентом на партнерский проект по сборке автомобилей на бывшем российском заводе Mercedes-Benz. Владеющий заводом «Автодом» уже проводит тестовые работы, до конца 2023 года планируется собрать несколько автомобилей из пилотной партии. Также предприятие может освоить выпуск моделей Exeed.

Ранее сообщалось, что угонщики могут взломать китайский автомобиль с помощью телефона.