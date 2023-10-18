«Девятка» влетела в помещение кафе, но посетитель не обратил внимания

В Омске вишневая «девятка» влетела в кофейню, но посетитель заведения не обратил на происшествие внимания и продолжил завтракать. Об этом сообщает Telegram-канал 112, который опубликовал запись ДТП.

Авария произошла в центре города в районе остановки «Голубой огонек». Водитель отечественной легковушки нарушил правила, двигаясь по выделенной полосе, столкнулся с черной Chevrolet и врезался в кофейный павильон, пробив стену.

На кадрах видно, что после ДТП посетитель кофейни продолжил сидеть на своем месте. Полиция начала проверку по факту аварии, в происшествии никто не пострадал.

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