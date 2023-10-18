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В Китае начали выпуск кроссоверов Aito M9

Первый кроссовер Aito M9 сошел с конвейера в Китае

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Huawei

В Китае начался выпуск новых кроссоверов Aito M9. Об этом сообщает carnewschina.com. Первые машины поступят к дилерам в декабре. Тогда же начнутся и продажи. Цены на Aito M9 будут стартовать от 500 тыс. юаней (6,7 млн рублей по сегодняшнему курсу).

Длина Aito M9 составляет 5230 мм, колесная база — 3110 мм. Автомобиль будет предлагаться с гибридной силовой установкой, в состав которой входит 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 152 л.с. и два электромотора (по одному на каждую ось). Кроме того, покупатели смогут приобрести полностью электрическую версию, у которой также по одному электродвигателю на оси. Суммарная отдача силовой установки такой версии составляет 530 л.с.

В список оснащения войдут адаптивные светодиодные фары, камеры кругового обзора, панорамная крыша, сиденья с функцией массажа и вентиляцией и другие опции. Модель будет конкурировать с такими автомобилями, как Mercedes-Benz GLS и Range Rover.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи кроссоверов Geely Coolray по цене от 2,6 млн рублей.

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