В Минздраве рассказали о состоянии женщины, которую переехал автомобиль в Щелково

Женщина, пострадавшая от наезда на нее автомобиля в подмосковном городе Щелково, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

«Состояние женщины, пострадавшей в результате происшествия в Щелково, в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. Она продолжает находиться под наблюдением специалистов», — отметили в ведомстве.

По данным Baza, девушка села в седан Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась. На место прибыли сотрудники полиции и медики.

Очевидец Алексей рассказал, что девушка после инцидента кричала, что пострадавшую под колеса машины подбросили.

Позже стало известно что Щелковская городская прокуратура взяла на контроль дело о наезде на женщину. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, соответствующей статьей Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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