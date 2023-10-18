Обновленный Geely Coolray поступил в продажу в России

Российские дилеры Geely начали продажи обновленных кроссоверов Coolray. Новинка предлагается в четырех комплектациях по цене от 2,6 до 2,9 млн рублей, говорится в сообщении китайской компании, которое поступило «Газете.Ru».

Geely Coolray оснащен 4-цилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 л.с. (270 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «автоматом». По сравнению с моделью предыдущего поколения кроссовер увеличился в габаритах, его длина составляет 4380 мм.

В начальной комплектации Coolray получил мультимедиа-систему с сенсорным 12-дюймовым дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и шесть динамиков. Панель приборов — цифровая монохромная диагональю 10 дюймов. В список оснащения базовой версии также входят 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные дневные ходовые огни, подогрев всех сидений и руля, электромеханический стояночный тормоз, система Start-Stop, функция запуска двигателя кнопкой и дистанционно с помощью ключа, круиз-контроль с ограничителем скорости, датчик освещения, камера заднего вида и задние датчики парковки.

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В список оснащения более дорогих версий Coolray входят цветная цифровая панель приборов диагональю 10 дюймов, система кругового обзора, электропривод багажной двери, адаптивный круиз-контроль, функция автоматической парковки и боковые шторки безопасности, а также система автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов, система мониторинга слепых зон, функция распознавания дорожных знаков и другие опции.

Кроссовер Coolray первого поколения является одним из самых востребованных автомобилей Geely на российском рынке.

Ранее стало известно, когда дилеры начнут выдавать клиентам автомобили «Москвич 6».