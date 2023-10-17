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В Москве представлен кроссовер Livan X6 Pro

Livan X6 Pro выйдет на российский рынок по цене от 2,6 млн рублей

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Телеграм-канал No Limits

В Москве состоялась презентация нового кроссовера Livan X6 Pro, сообщает Telegram-канал No Limits.

Автомобиль поступит в продажу у официальных дилеров китайской марки по цене от 2,63 млн рублей. Под капотом Livan X6 Pro — турбомотор 1,5 мощностью 147 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Габаритная длина кроссовера — 4535 мм, колесная база — 2683 мм.

В базовое оснащение X6 Pro входят кожаные сиденья с перфорацией, электростеклоподъемники, подогрев сидений и зеркал, светодиодная оптика и набор систем активной безопасности, в том числе система стабилизации, помощи при подъеме и спуске, а также предотвращения опрокидывания.

На передней панели сразу три экрана — комбинация приборов, а также основной и дополнительный экран медиасистемы. Последний предназначен для быстрого доступа пассажира к основным функциям. На российском рынке Livan X6 Pro доступен в трех комплектациях. Помимо базовой Luxury, это Premium за 2,74 млн рублей и Flagship за 2,83 млн рублей. При покупке предусмотрены скидки в случае оформления кредита и сдачи старой машины в «трейд-ин».

Ранее стало известно, что в России появятся новые модели марки FAW.

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