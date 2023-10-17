Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врачи диагностировали перелом ноги у женщины, которую переехала сотрудница УК в Щелково

У женщины, которую переехала чиновница из Щелково, обнаружили перелом ноги

У женщины, которую переехала сотрудница управляющей компании (УК) в подмосковном Щелково, врачи диагностировали переломы правых голени и стопы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

По данным Baza, за рулем автомобиля Audi A3 находилась представитель УК «Паритет». Незадолго до инцидента около здания фирмы собрались люди, недовольные качеством обслуживания их домов. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась. На место прибыли сотрудники полиции и медики.

Очевидец Алексей рассказал, что сотрудница управляющей компании «Паритет», после инцидента кричала, что пострадавшую под колеса машины подбросили.

Позже стало известно что Щелковская городская прокуратура взяла на контроль дело о наезде на девушку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в ХМАО лось забодал автомобиль на лесной дороге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий