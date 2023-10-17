В Подмосковье представитель коммунальной компании переехала девушку

Сотрудница управляющей компании из подмосковного Щелкова переехала местную жительницу, недовольную работой подрядной организации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, перед зданием УК «Паритет» сегодня собралась толпа — жаловалась на отсутствие отопления и ужасное состояние подвалов. Приехало даже щелковское телевидение. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась.

О том, какие травмы получила пострадавшая, не сообщается.

До этого недалеко от города Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ) лось атаковал машину местных жителей. В результате нападения животного машина получила механические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали.

Ранее трое жителей Краснодара избили на дороге инспекторов ГИБДД.