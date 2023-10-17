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В Подмосковье представитель коммунальной компании переехала девушку

Сотрудница управляющей компании переехала девушку, недовольную работой фирмы

Сотрудница управляющей компании из подмосковного Щелкова переехала местную жительницу, недовольную работой подрядной организации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, перед зданием УК «Паритет» сегодня собралась толпа — жаловалась на отсутствие отопления и ужасное состояние подвалов. Приехало даже щелковское телевидение. Разговаривать сотрудница коммунальной организации не захотела, села в Audi A3 и, сдавая назад, наехала на одну из местных жительниц. После этого она еще раз ее переехала и остановилась.

О том, какие травмы получила пострадавшая, не сообщается.

До этого недалеко от города Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ) лось атаковал машину местных жителей. В результате нападения животного машина получила механические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали.

Ранее трое жителей Краснодара избили на дороге инспекторов ГИБДД.

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