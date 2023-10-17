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В России появятся новые модели авто от бренда FAW

В 2024 году китайский автобренд FAW представит в России три новинки

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FAW

В 2024 году китайский производитель автомобилей FAW намерен вывести на российский рынок еще три новинки. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

«По нашим прогнозам, доля продукции китайских автопроизводителей на российском рынке продолжит увеличиваться. Компания FAW планирует и дальше развиваться в сегментах кроссоверов и седанов, которые являются самыми перспективными на авторынке РФ», — отметил директор по продажам и техническому обслуживанию «ФАВ-Восточная Европа» Сергей Ворновский.

С января по сентябрь 2023 года дилеры FAW продали в России 7,1 тыс. легковых автомобилей, что в 3,2 раза превышает аналогичный показатель 2022 года. Самым популярным стали кроссоверы Bestune T99, T77 и T55, на долю которых пришлось 71% продаж. До конца этого года FAW планирует продать в России 8,5 тыс. машин. При этом компания продолжит развивать дилерскую сеть: уже в ближайшее время количество дилерских центров может вырасти со 135 до 150.

До этого стало известно, что китайский автобренд Jetour поднял цены на две свои модели в России. В середине октября кроссоверы Dashing и X90 Plus подорожали на 50 тыс. рублей, или 1,3-2%.

Ранее сообщалось, что продажи обновленного кроссовера Nissan Rogue начнутся в США в 2024 году.

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