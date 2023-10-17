Опубликовано видео смертельного пожара после аварии в Москве

Москвичка Анна (имя изменено) стала свидетельницей пожара в Соловьином проезде на юго-западе Москвы, где автомобиль KIA столкнулся с припаркованным внедорожником. «Газете.Ru» девушка предоставила кадры с места происшествия. Она отметила, что перед возгоранием услышала взрывы.

«Сидела дома, слышу взрыв, за ним второй. Смотрю в окно — а там дым коромыслом. Выбегаю с сестрой и братом на улицу, чтобы увидеть происходящие. Саму аварию не видела, только пожар. Говорят, что водитель [одного из автомобилей] сгорел», — рассказала очевидица.

Во вторник, 17 октября, легковой автомобиль KIA въехал в припаркованный внедорожник Toyota в Соловьином проезде в Москве. По данным СМИ, погибли водитель и пассажир хэтчбека.

Ранее столкновение поездов в московском метро попало на видео.