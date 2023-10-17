Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео смертельного пожара после аварии в Москве

Очевидица: водитель сгорел после аварии в Ясенево

Москвичка Анна (имя изменено) стала свидетельницей пожара в Соловьином проезде на юго-западе Москвы, где автомобиль KIA столкнулся с припаркованным внедорожником. «Газете.Ru» девушка предоставила кадры с места происшествия. Она отметила, что перед возгоранием услышала взрывы.

«Сидела дома, слышу взрыв, за ним второй. Смотрю в окно — а там дым коромыслом. Выбегаю с сестрой и братом на улицу, чтобы увидеть происходящие. Саму аварию не видела, только пожар. Говорят, что водитель [одного из автомобилей] сгорел», — рассказала очевидица.

Во вторник, 17 октября, легковой автомобиль KIA въехал в припаркованный внедорожник Toyota в Соловьином проезде в Москве. По данным СМИ, погибли водитель и пассажир хэтчбека.

Ранее столкновение поездов в московском метро попало на видео.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий