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Лось напал на автомобиль, который ехал за ним по лесной дороге

В ХМАО лось забодал автомобиль на лесной дороге

Недалеко от города Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ) лось атаковал машину местных жителей сообщает siapress.ru

Сообщается, что мужчины на автомобиле некоторое время преследовали лося на лесной дороге и слепили фарами. В результате животное остановилось и атаковало автомобиль, несколько раз ударив его рогами. Один раз лось боднул машину в ответ на поданный водителем звуковой сигнал.

В результате нападения животного машина получила механические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали.

До этого в Перми водитель автобуса избил пассажира, не желавшего выходить из салона. Нетрезвый мужчина предъявлял претензии к водителю и говорил, что не проехал то расстояние, за которое заплатил.

Ранее трое жителей Краснодара избили на дороге инспекторов ГИБДД.

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