Эксперты подсчитали, сколько в России кроссоверов и внедорожников

По состоянию на середину 2023 года в России зарегистрировано 12,5 млн автомобилей сегмента SUV — кроссоверов и внедорожников. Это 27,3% от всего парка легковых машин в стране, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Более 40% от этого количества приходится на пять марок: Lada (1,2 млн ед.), Toyota (1,2 млн ед.), Nissan (1,1 млн ед.), Hyundai (898 тыс. ед.) и Kia (732 тыс. ед.)

В модельном рейтинге лидерство принадлежит трехдверному внедорожнику Lada 4x4 – на 1 июля текущего года в России числилось 972 тыс. таких машин. На втором месте идет внедорожник Chevrolet Niva (642 тыс. ед.), на третьем – кроссовер Toyota RAV4 (510 тыс. ед.). Пятерку самых распространенных моделей сегмента SUV замыкают кроссоверы Renault Duster (496 тыс. ед.) и Hyundai Creta (370 тыс. ед.).

За 9 месяцев 2023 года в России было продано 896,2 тыс. новых единиц автомобильной техники. Это в 1,5 раза больше, чем за январь – сентябрь прошлого года. 80% из общего числа машин — легковые.

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