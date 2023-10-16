Nissan представил обновленный кроссовер Rogue

Компания Nissan представила обновленный кроссовер Rogue для североамериканского рынка. Об этом сообщает motor1.com. В России эта модель известна как X-Trail.

От дорестайлинговой машины новинка отличается новой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, другими бамперами и фонарями с обновленным рисунком. На выбор клиентам предложат 18- или 19-дюймовые колесные диски. В салоне установлен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей модернизированной мультимедийной системы с сервисами Google. Кроме того, появилось беспроводное зарядное устройство для смартфонов. Независимо от комплектации, все Rogue оснащены комплексом безопасности Nissan Safety Shield 360. В пакет входят система экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов и велосипедистов, автоматическое переключение дальнего света, функция предупреждения о выезде из полосы, мониторинг «слепых зон» и ассистент парковки.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 204 л.с. и вариатором. Привод — передний или полный. У дилеров марки в США автомобиль появится в начале 2024 года. Цены будут объявлены перед началом продаж.

Ранее сообщалось, что в России представили новый кроссовер Evolute i-Jet.