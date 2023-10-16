В Краснодаре стритрейсеры устроили гонки по ночному городу

В Краснодаре местные жители устроили уличные гонки по ночному городу и собрали толпу болельщиков, которые приостановили движение на одной из улиц. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару, которая опубликовала запись нелегальных заездов в Telegram-канале.

В полиции рассказали, что уличные гонки, видео с которыми было найдено в интернете, прошли на улице Новороссийской. В ролике водители спортивных автомобилей, в том числе Audi, BMW и электрокара Tesla, устраивали заезды на скорость по прямой.

В МВД объявили, что по факту произошедшего начали проверку. Водителям, которые создавали другим участникам дорожного движения помехи, а также угрожающие жизни и здоровью окружающих условия, дадут правовую оценку.

Ранее в Крыму сотрудник ГИБДД потерял пистолет, пока отходил в туалет.