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В Краснодаре стритрейсеры устроили гонки по ночному городу

В Краснодаре полиция заинтересовалась гонками стритрейсеров

В Краснодаре местные жители устроили уличные гонки по ночному городу и собрали толпу болельщиков, которые приостановили движение на одной из улиц. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару, которая опубликовала запись нелегальных заездов в Telegram-канале.

В полиции рассказали, что уличные гонки, видео с которыми было найдено в интернете, прошли на улице Новороссийской. В ролике водители спортивных автомобилей, в том числе Audi, BMW и электрокара Tesla, устраивали заезды на скорость по прямой.

В МВД объявили, что по факту произошедшего начали проверку. Водителям, которые создавали другим участникам дорожного движения помехи, а также угрожающие жизни и здоровью окружающих условия, дадут правовую оценку.

Ранее в Крыму сотрудник ГИБДД потерял пистолет, пока отходил в туалет.

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