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Шестиметровый лимузин Hongqi L5 готов к серийному производству

Китайский автобренд Hongqi начнет выпуск премиальных седанов L5

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Hongqi

Китайская автомобильная компания Hongqi вскоре начнет выпуск премиального лимузина L5 нового поколения. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что по сравнению с машиной прежнего поколения, у новинки полностью другой кузов, решетка радиатора стала ощутимо больше, изменились бамперы и оптика. Длина машины составляет 5980 мм, а колесной базы — 3730 мм. В салоне установлено три экрана, объединенных в единый блок. Автомобиль рассчитан на перевозку четырех человек.

Под капотом Hongqi L5 установлен четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 387 л.с. Максимальная скорость составляет 220 км/час.

Hongqi L5 с дизайном в ретростиле является официальным представительским автомобилем в Китае, такими машинами пользуется в том числе председатель КНР Си Цзиньпин. Автомобиль будет стоить 5 млн юаней (68 млн рублей).

До этого стало известно, что компания Evolute представила в России электрический кроссовер i-Jet. Стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж.

Ранее сообщалось, что Exeed, которая входит в концерн Chery, в декабре на российском рынке представит обновленный большой кроссовер VX.

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