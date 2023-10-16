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В России представили новый кроссовер Evolute i-Jet

Компания Evolute представила электрокроссовер i-Jet российского производства

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Evolute

Компания Evolute представила в России электрический кроссовер i-Jet. Стоимость и комплектации новинки будут объявлены ближе к старту продаж, говорится в сообщении производителя, которое поступило «Газете.Ru».

Evolute i-Jet выпускаются на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Максимальная мощность силовой установки i-Jet составляет 646 л.с. (940 Нм), в зависимости от версии батареи разгон до «сотни» занимает от 3,7 до 4 секунд. На старте производства кроссовер будет доступен в двух модификациях с батареями емкостью 80 кВт (запас хода равен 430 км по циклу WLTP) и 90 кВт (530 км).

Электрокар получил 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, 12-дюймовую приборную панель и мультимедиа-систему с экраном диагональю 16 дюймов, а также атмосферную подсветку салона, проекционный дисплей, передние кресла с массажем, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек.

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Новинка станет четвертой моделью в линейке марки после седана i-Pro и кроссоверов i-Joy и i-Sky. Согласно планам компании, следом за i-Jet на рынок выйдет минивэн i-Van.

Ранее «Русгидро» пожаловался на плохое качество автомобилей Evolute.

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