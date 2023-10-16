Гаишник потерял пистолет, пока отходил в туалет

Сотрудник ГИБДД оставил пистолет на крыше служебного автомобиля и потерял его, пока отходил в туалет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Белогорском районе с автоинспектором Аметом, который патрулировал дороги. Полицейский оставил табельный пистолет в кобуре и восемь патронов к нему на крыше служебной машины и ушел в туалет. Вернувшись, он забыл про оружие, сел в автомобиль и уехал.

Когда сотрудник ГИБДД обнаружил пропажу, то доложил обо всем начальству. Полицейские отнеслись к проблеме серьезно, к Амету приехал заместитель министра внутренних дел республики. Пропавшие пистолет и патроны нашлись нетронутыми на трассе «Таврида». По факту случившегося МВД начало проверку, по итогам которой станет известно, что ждет автоинспектора за потерянное оружие.

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