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Гаишник потерял пистолет, пока отходил в туалет

Mash: в Крыму сотрудник ГИБДД потерял пистолет, пока отходил в туалет

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Сотрудник ГИБДД оставил пистолет на крыше служебного автомобиля и потерял его, пока отходил в туалет. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел в Белогорском районе с автоинспектором Аметом, который патрулировал дороги. Полицейский оставил табельный пистолет в кобуре и восемь патронов к нему на крыше служебной машины и ушел в туалет. Вернувшись, он забыл про оружие, сел в автомобиль и уехал.

Когда сотрудник ГИБДД обнаружил пропажу, то доложил обо всем начальству. Полицейские отнеслись к проблеме серьезно, к Амету приехал заместитель министра внутренних дел республики. Пропавшие пистолет и патроны нашлись нетронутыми на трассе «Таврида». По факту случившегося МВД начало проверку, по итогам которой станет известно, что ждет автоинспектора за потерянное оружие.

Ранее в Оренбуржье гаишники ранили подростка в погоне за автомобилем.

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