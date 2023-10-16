Чиновница из Таганрога пригрозила таксисту проблемами за плохую поездку

В Таганроге сотрудница местной городской администрации по имени Анна пообещала водителю такси проблемы с законом после поездки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что женщине не понравилось, что таксист якобы говорил с ней на повышенных тонах. Несмотря на то, что вместе с женщиной был ее ребенок, Анна попыталась угрожать водителю своими связями со всеми полицейскими города.

Однако, по данным «Базы», после того как видеоролик был опубликован в соцсетях, женщина написала заявление по собственному желанию и в администрации она уже не работает.

До этого в Оренбургской области инспекторы ДПС открыли огонь по легковушке во время погони. За рулем находился 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Юноша признал вину и объяснил, что пытался скрыться, поскольку хотел избежать наказания. Вместе с ним в автомобиле находился 17-летний подросток, который получил ранение. Состояние пострадавшего не уточняется.

Ранее сообщалось, что водитель накинулся на пассажира с кулаками за отказ выйти из автобуса.