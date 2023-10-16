Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Чиновница из Таганрога пригрозила таксисту проблемами за плохую поездку

В Таганроге недовольная поездкой чиновница пообещала таксисту проблемы с законом

В Таганроге сотрудница местной городской администрации по имени Анна пообещала водителю такси проблемы с законом после поездки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что женщине не понравилось, что таксист якобы говорил с ней на повышенных тонах. Несмотря на то, что вместе с женщиной был ее ребенок, Анна попыталась угрожать водителю своими связями со всеми полицейскими города.

Однако, по данным «Базы», после того как видеоролик был опубликован в соцсетях, женщина написала заявление по собственному желанию и в администрации она уже не работает.

До этого в Оренбургской области инспекторы ДПС открыли огонь по легковушке во время погони. За рулем находился 19-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения, от медосвидетельствования он отказался. Юноша признал вину и объяснил, что пытался скрыться, поскольку хотел избежать наказания. Вместе с ним в автомобиле находился 17-летний подросток, который получил ранение. Состояние пострадавшего не уточняется.

Ранее сообщалось, что водитель накинулся на пассажира с кулаками за отказ выйти из автобуса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий