В России предложили урезать размер дилерской комиссии при продаже авто в кредит

Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой ограничить комиссию автодилерам при продаже автомобиля в кредит. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

В обращении говорится, что значительная часть автомобилей приобретается в кредит, который обходится все дороже, и повышение ключевой ставки Центробанка не единственный фактор роста цен. Так, в частности, комиссия за оформление займа у некоторых автодилеров может составлять до 9% от размера кредита. Причем сам займ рассчитывается с учетом стоимости навязанных продуктов и услуг: страховых продуктов, аксессуаров, оборудования.

В НАС считают, что необходимо запретить дилерам устанавливать любые аксессуары на автомобиль до его продажи. Кроме того, в союзе предложили ограничить заработки на продвижении займов и страховых продуктов, введя предельный размер комиссии за автокредит у дилера (не выше 4%).

Также предлагается ввести штраф за навязывание товаров и услуг.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее в РОАД сообщили, что в 2023 году в России будет продано 950 тыс. новых легковых автомобилей.