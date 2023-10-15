Раритетная Ferrari 1967 года попала в ДТП у «Москвы-Сити»

Раритетная Ferrari стоимостью несколько сотен миллионов рублей попала в дорожную аварию у «Москвы-Сити». Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал фотографию поврежденной машины.

ДТП с купе Ferrari 365 GT4 2+2 1967 года выпуска произошло на пересечении улицы Антона Овсиенко и 1-го Красногвардейского проезда. По данным канала, водитель классического спорткара готовился повернуть, когда в него врезался другой автомобилист.

Пострадавших в результате ДТП нет. Как видно на снимке, итальянский спорткар получил повреждение передней части.

Модель Ferrari 365 GT 2+2 производили с 1967 по 1971 год, всего было выпущено около 800 таких автомобилей. Спорткар оснащен 4,4-литровым двигателем V12, тяга передается на заднюю ось.

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