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Команда чирлидеров пострадала в ДТП в Калужской области

В Калужской области 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

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Десять человек, в том числе восемь несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Калужской области. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Авария произошла на 6-м км автодороги Р-132 «Окружная дорога». По предварительным данным, женщина 2000 года рождения за рулем Opel Corsa не справилась с управлением и столкнулась с микроавтобусом Peugeot Boxer. В микроавтобусе находились двое взрослых и восемь несовершеннолетних, все были пристегнуты ремнями безопасности.

В микроавтобусе на соревнования ехала команда чирлидеров из Калуги, рассказал министр здравоохранения Калужкой области Константин Пахоменко в своем Telegram-канале. Скорая помощь прибыла на место через 13 минут, у пострадавших ушибы разной степени тяжести, серьезных травм нет. Один человек доставлен в больницу скорой медицинской помощи, добавил он.

Ранее в центре Москвы автомобиль взорвался после дорожной аварии.

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