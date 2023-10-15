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Стало известно, как подорожали автомобили в октябре

«Автостат»: восемь автокомпаний подняли цены на машины в России в октябре

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

С 1 по 15 октября текущего года в России увеличились цены на автомобили восьми марок, официально представленных на рынке. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Автомобили брендов BAIC и Kaiyi, которые выпускают на заводе «Автотор» в Калининграде, в первой половине месяца подорожали на 25-291 тыс. рублей (плюс 1-11%). Легкие коммерческие автомобили отечественной марки Sollers стали дороже на сумму 5-35 тыс. рублей (плюс 0,1-1,4%).

Три модели JAC выросли в цене на 29-119 тыс. рублей (плюс 0,9-4,8%). Компания Geely подняла цены на две модели на 10 тыс. рублей (плюс 0,2-0,3%), а также на поступивший в продажу в сентябре кроссовер Belgee X50 на 20 тыс. рублей (плюс 0,8-0,9%). Кроссовер Haval F7 во всех комплектациях подорожал на 50 тыс. рублей (плюс 1,5-2,1%), а минивэн Forthing Yacht — на 100 тыс. рублей (+2,4%).

Модель Lada Vesta во всех комплектациях, кроме базовой, стала дороже на 80-118 тыс. рублей (плюс 5,1-7,4%). Также «АвтоВАЗ» поднял цену Lada Niva Legend в спецверсии Bronto на 8 тыс. рублей (плюс 0,6-0,7%).

Ранее стало известно, что треть моторного масла на российском рынке оказалась поддельной.

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