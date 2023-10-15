Легковушка взорвалась после ДТП в центре Москвы

В центре Москвы стоявшая в крайней левой полосе легковушка загорелась после того, как в нее на полном ходу врезался внедорожник. Запись аварии опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло на проспекте Мира в районе дома №104. По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии, рассказали в ГИБДД.

Как сообщал Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, легковушка в момент аварии стояла на «аварийке», от удара у машины взорвался бензобак. Пожарные справились с огнем за восемь минут, уточнили в МЧС России.

Ранее автомобиль скорой помощи опрокинулся при столкновении с внедорожником.