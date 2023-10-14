Американец присвоил пять Tesla, найдя уязвимость в системе оплаты

В США суд приговорил к четырем годам тюремного заключения жителя штата Вермонт, который сумел завладеть пятью автомобилями Tesla, не заплатив за них. Об этом сообщает Market Watch.

Майкл Гонсалес обнаружил лазейку в системе заказов автомобилей Tesla в 2018 году, когда внес предоплату в $2,5 тыс. (₽243,3 тыс.) за Tesla Model 3 ценой в $58 тыс. (₽5,6 млн), а для полной оплаты машины предоставил компании данные счета, на котором было недостаточно средств. Несмотря на это, ему доставили новый автомобиль и документы, позволившие поставить машину на учет на свое имя.

Через три месяца он продал автомобиль за $42 тыс. (₽4 млн), а затем приобрел таким же образом еще четыре Tesla Model X стоимостью $150 тыс. (₽14,6 млн) каждый. При этом он указал данные подруг в качестве покупателей двух машин. Злоумышленника удалось разоблачить только после того, как он сжег один из автомобилей с целью получения страховки. Общая стоимость похищенных машин составила $560 тыс. (₽54,5 млн). В рамках сделки со следствием обвиняемый согласился вернуть Tesla $493 тыс. (₽48 млн).

Ранее в Астрахани мошенник выманил у покупателя Toyota 3 млн рублей, представившись сотрудником автосалона.