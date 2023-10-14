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Водитель Lada избил двух гаишников, попросивших предъявить документы

В Нижнем Новгороде водитель жестоко избил двух инспекторов ДПС

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Нижнем Новгороде водитель Lada Kalina жестоко избил двух инспекторов ДПС, потребовавших у него предъявить документы. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Нападение на полицейских произошло на проспекте Ленина. Сотрудники ДПС остановили автомобиль и попросили у водителя документы для проверки, однако он отказался их предоставить и не захотел выходить из машины.

Инспекторы попытались вытащить 55-летнего мужчину из-за руля силой, однако при этом упали на землю. Воспользовавшись ситуацией, водитель начал их избивать. В результате нападения один из полицейских получил перелом ноги и вывих стопы. Другому водитель нанес множество ударов по лицу. Злоумышленника удалось задержать, он помещен в спецприемник.

До этого в Екатеринбурге 15 экипажей ДПС приняли участие в погоне за водителем, который не остановился по требованию инспекторов и совершал опасные маневры.

Ранее в Уфе нарушитель дал инспектору ДПС взятку на пороге здания ГИБДД и заявил на него в полицию.

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