Mercedes-Benz разбил в краш-тесте сразу два электромобиля

Mercedes-Benz стал первым автопроизводителем, который провел публичный краш-тест сразу двух своих электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе испытаний автопроизводитель смоделировал реальную аварию, столкнув лоб в лоб с 50-процентным перекрытием хетчбэк EQA и кроссовер EQS. После удара системы обоих электромобилей продемонстрировали надежность: высоковольтная тяговая батарея и обычный аккумулятор остались целыми, а электросистемы машин автоматически обесточились.

Также сохранила целостность и клетка салона: двери обеих машин удалось открыть. Сценарий испытаний имитировал типичную аварию на загородной дороге, происходящую при неудачном обгоне. Скорость, выбранная для столкновения, учитывала попытку водителя затормозить в последний момент перед ДТП.

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