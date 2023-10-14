Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Mercedes-Benz разбил в краш-тесте сразу два электромобиля

Mercedes-Benz столкнул лоб в лоб два электромобиля на краш-тесте

close
100%
Mercedes-Benz

Mercedes-Benz стал первым автопроизводителем, который провел публичный краш-тест сразу двух своих электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В ходе испытаний автопроизводитель смоделировал реальную аварию, столкнув лоб в лоб с 50-процентным перекрытием хетчбэк EQA и кроссовер EQS. После удара системы обоих электромобилей продемонстрировали надежность: высоковольтная тяговая батарея и обычный аккумулятор остались целыми, а электросистемы машин автоматически обесточились.

Также сохранила целостность и клетка салона: двери обеих машин удалось открыть. Сценарий испытаний имитировал типичную аварию на загородной дороге, происходящую при неудачном обгоне. Скорость, выбранная для столкновения, учитывала попытку водителя затормозить в последний момент перед ДТП.

Ранее BMW подготовила новейший кроссовер X2 для участия во внедорожном ралли.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий