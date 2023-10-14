Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобиль скорой помощи опрокинулся при столкновении с внедорожником

В Комсомольске-на-Амуре скорая помощь опрокинулась при ДТП с Land Cruiser

В Комсомольске-на-Амуре автомобиль ГАЗ «Соболь» скорой помощи опрокинулся после столкновения с внедорожником Toyota Land Cruiser. Об этом сообщается в Telegram-канале »ОГИБДД Комсомольск-на-Амуре».

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser (мужчина 36 лет, водительский стаж 18 лет) при повороте налево не предоставил преимущество  авто «Газ Соболь» скорой медицинской помощи, который двигался с включенной свето-звуковой сигнализацией по проспекту Ленина в сторону улицы Котовского», — отмечается в сообщении.

В результате медицинский автомобиль опрокинулся на левый бок, пострадали фельдшер и пациентка «скорой». На видеозаписи момента ДТП, опубликованной Telegram-каналом Amur Mash, видно, что медицинский автомобиль врезался в заднее левое крыло внедорожника. На место прибыли спасатели, в салоне скорой видны следы крови.

Ранее в Тюмени Daewoo Nexia свалилась в траншею, вырытую на проезжей части.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий