Автомобиль скорой помощи опрокинулся при столкновении с внедорожником

В Комсомольске-на-Амуре автомобиль ГАЗ «Соболь» скорой помощи опрокинулся после столкновения с внедорожником Toyota Land Cruiser. Об этом сообщается в Telegram-канале »ОГИБДД Комсомольск-на-Амуре».

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser (мужчина 36 лет, водительский стаж 18 лет) при повороте налево не предоставил преимущество авто «Газ Соболь» скорой медицинской помощи, который двигался с включенной свето-звуковой сигнализацией по проспекту Ленина в сторону улицы Котовского», — отмечается в сообщении.

В результате медицинский автомобиль опрокинулся на левый бок, пострадали фельдшер и пациентка «скорой». На видеозаписи момента ДТП, опубликованной Telegram-каналом Amur Mash, видно, что медицинский автомобиль врезался в заднее левое крыло внедорожника. На место прибыли спасатели, в салоне скорой видны следы крови.

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