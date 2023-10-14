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Гаишника подозревают в получении взятки на пороге здания ГИБДД

Нарушитель передал взятку инспектору на крыльце ГИБДД и сдал его в полицию

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Depositphotos

В Уфе сотрудника ДПС подозревают в получении взятки на пороге здания городского полка ГИБДД, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, инспектор остановил ВАЗ-2110 с водителем, который ранее был лишен прав. Чтобы закрыть глаза на нарушение, полицейский потребовал взятку в размере 5 тыс. рублей и забрал в залог паспорт водителя, у которого при себе не было денег.

Передача взятки состоялась у здания ГИБДД. Отдав деньги и получив свой паспорт, нарушитель позвонил на горячую линию полиции и сообщил о произошедшем. Факт получения взятки расследует Следственный комитет.

До этого в Екатеринбурге 15 патрульных экипажей ГИБДД участвовали в задержании водителя, который не остановился по требованию инспекторов. В ГИБДД объяснили такое количество задействованных сотрудников опасным поведением водителя на дороге.

Ранее в Сочи неизвестный разбил булыжником стекло припаркованного Rolls-Royce.

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