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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили

На Крымском мосту временно приостановили движение транспорта

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Alexey Pavlishak/Reuters

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал о ситуации на мосту

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указывается в публикации.

Оперативный канал информцентра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту рекомендовал автовладельцам, находящимся сейчас на мосту, сохранять спокойствие и подчиняться указаниям работников транспортной безопасности.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о срабатывании в городе сирен воздушной тревоги. В своем Telegram-канале глава населенного пункта предупредил жителей о возможной опасности и опубликовал ролик о мерах, которые необходимо принять гражданам в подобной ситуации.

12 октября украинские военные нанесли удары по двум селам в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, обстрелу подверглись населенные пункты Азаровка и Демьянки.

Ранее в ДНР сообщили об обрушении моста в результате атаки украинских военных.

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