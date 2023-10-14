Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщает Telegram-канал о ситуации на мосту

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указывается в публикации.

Оперативный канал информцентра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту рекомендовал автовладельцам, находящимся сейчас на мосту, сохранять спокойствие и подчиняться указаниям работников транспортной безопасности.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о срабатывании в городе сирен воздушной тревоги. В своем Telegram-канале глава населенного пункта предупредил жителей о возможной опасности и опубликовал ролик о мерах, которые необходимо принять гражданам в подобной ситуации.

12 октября украинские военные нанесли удары по двум селам в Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, обстрелу подверглись населенные пункты Азаровка и Демьянки.

Ранее в ДНР сообщили об обрушении моста в результате атаки украинских военных.