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Водитель не заметил траншею на дороге и опрокинулся в нее

В Тюмени автомобиль упал в траншею, выкопанную на проезжей части

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«ГИБДД Тюменской области»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ГИБДД Тюменской области»

В Тюмени автомобиль опрокинулся в траншею, вырытую на проезжей части дорожными рабочими. Об этом сообщается в Telegram-канале областной ГИБДД.

Авария произошла рано утром на пересечении Харьковской и Одесской улиц.

«62-летний водитель автомобиля и пассажир не пострадали. Автомобилист сказал, что не обратил внимания на знаки, предупреждающие о дорожных работах и в последний момент не успел перестроиться», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На кадрах с места происшествия видно, что Daewoo Nexia упала набок в глубокую яму, ее колеса оказались на уровне поверхности земли. При этом водителю удалось избежать столкновения с находящимися в траншее железобетонными конструкциями с люками.

До этого в Екатеринбурге 15 экипажей ГИБДД преследовали одного нарушителя на Nissan.

Ранее в Санкт-Петербурге пассажир автобуса выбил стекло на двери, чтобы выйти.

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