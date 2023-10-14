Водитель не заметил траншею на дороге и опрокинулся в нее

В Тюмени автомобиль опрокинулся в траншею, вырытую на проезжей части дорожными рабочими. Об этом сообщается в Telegram-канале областной ГИБДД.

Авария произошла рано утром на пересечении Харьковской и Одесской улиц.

«62-летний водитель автомобиля и пассажир не пострадали. Автомобилист сказал, что не обратил внимания на знаки, предупреждающие о дорожных работах и в последний момент не успел перестроиться», — отмечается в сообщении ГИБДД.

На кадрах с места происшествия видно, что Daewoo Nexia упала набок в глубокую яму, ее колеса оказались на уровне поверхности земли. При этом водителю удалось избежать столкновения с находящимися в траншее железобетонными конструкциями с люками.

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