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Сразу 15 патрульных экипажей ДПС погнались за нарушителем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пьяного водителя преследовали 15 машин ГИБДД

В Екатеринбурге 15 патрульных экипажей ДПС устроили погоню за водителем, который не остановился по требованию полицейских и пытался скрыться, сообщает Telegram-канал «112».

Чтобы остановить водителя, полицейским пришлось открыть огонь по колесам его машины. Задержанный мужчина отказался от медосвидетельствования. На видеозаписи, сделанной очевидцем происшествия, видно, что за едущим по городской улице легковым автомобилем движется длинной вереницей более десятка патрульных машин с включенными спецсигналами.

В областной ГИБДД объяснили большое количество привлеченных к задержанию патрулей опасным поведением водителя на дороге.

«Увеличенное количество экипажей ДПС перед задержанием водителя Ниссан связано с тем, что автомобилист создавал реальную угрозу безопасности граждан, двигаясь на самых оживленных участках дорог и совершая резкие развороты, перестроения, выезды на тротуар в нарушение ПДД РФ», — сообщается в Telegram-канале «ГИБДД Свердловской области».

Ранее региональные подразделения ГИБДД предупредили водителей о рейдах в выходные.

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