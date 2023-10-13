Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Infiniti показала изображение концептуального седана Vision Qe

Infiniti готовит концепт первой электрической модели

close
100%
INFINITI

Компания Infiniti обнародовала изображение концепт-кара Vision Qe, который станет первой полностью электрической моделью японского бренда.

Наряду с концептом, марка анонсирует 24 октября несколько новых моделей, дающих представление о будущей модельной линейке Infiniti.

На представленном Infiniti изображении-тизере виден силуэт автомобиля с покатой крышей. Вероятно, новый электрический Infiniti будет выпускаться в кузове седан, предполагает Carscoops.

Его внешность соответствуют словесному описанию, данному дилерами Infiniti, которые ознакомились с новинкой ранее. Подготовленный Infiniti автомобиль имеет сходство с Tesla Model S, а его задняя часть похожа на автомобили Porsche.

Ранее в США Lexus показал седан IS 2024 модельного года.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий