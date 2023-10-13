Infiniti показала изображение концептуального седана Vision Qe

Компания Infiniti обнародовала изображение концепт-кара Vision Qe, который станет первой полностью электрической моделью японского бренда.

Наряду с концептом, марка анонсирует 24 октября несколько новых моделей, дающих представление о будущей модельной линейке Infiniti.

На представленном Infiniti изображении-тизере виден силуэт автомобиля с покатой крышей. Вероятно, новый электрический Infiniti будет выпускаться в кузове седан, предполагает Carscoops.

Его внешность соответствуют словесному описанию, данному дилерами Infiniti, которые ознакомились с новинкой ранее. Подготовленный Infiniti автомобиль имеет сходство с Tesla Model S, а его задняя часть похожа на автомобили Porsche.

Ранее в США Lexus показал седан IS 2024 модельного года.