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Петербуржец обстрелял Mercedes-Benz из пистолета, украденного из его салона

В Петербурге осудили мужчину, который украл из машины пистолет и обстрелял ее

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Global Look Press

В Петербурге суд приговорил к шести месяцам колонии-поселения мужчину, который украл из салона Mercedes-Benz C-Class пневматический пистолет и обстрелял из него ту же машину. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Инцидент произошел ночью 2 июля 2022 года. Злоумышленник заметил, что у припаркованного на Октябрьской набережной Mercedes C180 приоткрыто стекло на задней двери. Он открыл окно полностью, влез в салон и обнаружил там пневматический пистолет Gletcher и пули к нему.

После этого мужчина не менее шести раз выстрелил в лобовое стекло машины, а также разгромил салон — повредил фирменную звезду Mercedes-Benz, крышку перчаточного ящика, центральную консоль, вентиляционные форсунки, регулятор положения кресла, переключатель. Повреждения получила и задняя правая дверь. Материальный ущерб составил 402,6 тыс. рублей.

Помимо заключения, злоумышленник приговорен к штрафу в 30 тыс. рублей, также с него взыскали сумму ущерба.

Ранее в Ярославле на припаркованные машины обрушились кирпичи с 14-го этажа дома.

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