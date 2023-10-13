Автобренд Hycan вывел на китайский рынок минивэн V09

Китайский автопроизводитель Hycan, входящий в структуру компании GAC, начал продажи нового электрического минивэна V09. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 320 тыс. юаней (4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Машина создана на базе концептуальной модели Concept-M. Длина среднеразмерного минивэна составляет 5215 мм, а колесная база — 3170 мм. Автомобиль оснащен сдвижными дверьми и широким спойлером. Покупатели могут выбрать один из четырех цветов кузова: белый, черный, синий и серый.

В салоне на передней панели расположены три монитора. Также предусмотрены два беспроводных зарядных устройства для смартфонов, аудиосистема с 22 динамиками, подставки для ног, сиденья с электрорегулировкой, вентиляцией и обогревом. Кроме того, автомобиль оснащается автопилотом.

Минивэн GAC Hycan V09 оснащается электромотором мощностью 275 л.с. Привод — передний. Максимальная скорость автомобиля составляет 190 км/час, а запас хода — 750 км. За пять минут с помощью специального зарядного устройства пополняется заряд аккумулятора, чтобы можно было проехать 200 км.

Ранее сообщалось, что завод «Москвич» может перейти на выпуск электромобилей.