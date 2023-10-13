Стало известно, какие автомобили Jaecoo появятся на российском рынке в 2024 году

Китайская марка Jaecoo в 2024 году представит в России несколько новинок. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что продажи кроссовера J8 переносятся с ноября этого года на февраль 2024 года. Кроме того, ожидается, что в следующем году Jaecoo выведет на наш рынок две гибридные модели — это J7 и J8.

Jaecoo J7 близок по конструкции к Chery Tiggo 7 Pro, но отличается оригинальным дизайном. Автомобиль для российского рынка оснащается бензиновым турбомотором 1.6 мощностью 186 л.с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Цены в России будут начинаться от 3 млн рублей.

Официальная премьера Jaecoo J8 состоялась на Шанхайском автосалоне в апреле. Автомобиль оснащается моторами объемом 2 л, но с разной мощностью: 254 или 261 л.с. В паре с агрегатами работают или семиступенчатый «робот», или восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. Привод — передний или полный.

Ранее сообщалось, что в Китае начались продажи электрических кроссоверов Zhiji LS6.