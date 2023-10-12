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Раскрыта цена нового кроссовера Zhiji LS6 с рулем-штурвалом

В Китае начались продажи электрических кроссоверов Zhiji LS6

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Zhiji

Компания Zhiji Auto запустила в Китае продажи электрокроссовера LS6. Об этом сообщает портал Autohome.

Длина Zhiji LS6 составляет 4904 мм при колесной базе 2950 мм. Новинка предлагается с двух модификациях — с одним электромотором и передним приводом и двухмоторной силовой установкой с полным приводом. В первом случае двигатель развивает 340 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды, во второй — 787 л.с. (до «сотни» за 3,5 секунды).

Батарея электрокара рассчитана на рабочее напряжение 800 вольт (875 вольт в пике). Запас хода на одном заряде составляет от 560 до 760 км в зависимости от комплектации. Батарея способна за 15 минут восполнить заряд, которого хватит на 500 км пути.

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Zhiji

Электрокар оснащен безрамочными дверями, рулевым колесом в виде авиационного штурвала, панорамной крышей и двумя широкими экранами на передней панели, обивка сидений выполнена в стиле пышных диванов. Стоимость Zhiji LS6 составляет от 230 тыс. до 292 тыс. юаней (3,1-4 млн рублей по курсу на момент публикации). Помимо LS6 в линейку Zhiji входят седан L7 и кроссовер LS7.

Ранее компания Kia представила новые модели EV3 и EV4.

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