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Столб упал на остановку из-за сильного ветра

В Саранске фонарный столб упал на остановку с людьми

Столб обрушился на остановку в Саранске, несколько человек госпитализированы. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Мордовии. Инцидент произошел 12 октября на улице Победы.

«Предварительно установлено, что в результате порыва ветра дерево упало на световую опору, которая опрокинулась на остановку общественного транспорта и проезжую часть. Прокуратура проверит причины и условия произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

По данным главы Саранска Игоря Асабина, пострадали три человека. Коммунальные службы устраняют последствия происшествия.

До этого во Владивостоке девушка пожаловалась на выстрелы из ружья из красной гоночной машины. Инцидент произошел в центре города на Океанском проспекте. По словам девушки, она шла по улице, когда мимо проехал красный спорткар, из окна которого неизвестные стреляли из ружья, направленного в сторону тротуара.

Также в Иркутске мужчина с ножом напал на автомобиль и женщину. Позже он подошел к одной из местных школ и стал пугать школьников и их родителей. Охранник вызвал сотрудников Росгвардии, которые смогли обезвредить мужчину.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге пассажир такси с ножом напал на водителя и угнал его машину.

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