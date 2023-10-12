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Названа причина возгорания Lamborghini за 50 млн рублей в Москве

Причиной возгорания Lamborghini в Москве стала неисправность масляной системы

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Возгорание суперкара Lamborghini Aventador стоимостью 50 млн рублей в центре Москвы произошло из-за неисправности масляной системы. Об этом говорится в отчете по итогам технической экспертизы, сообщает ТАСС.

«Причиной пожара в автомобиле марки Lamborghini Aventador послужило воспламенение паров моторного масла, выходившего под давлением в моторный отсек из разгерметизировавшейся масляной системы, от нагретых деталей системы выпуска отработавших газов», — сказано в документе.

Возгорание произошло 5 августа на Хилковом переулке, инцидент попал на видео. Машина была арендована у компании Moscow Dream Cars, водитель Кирилл Семенов заплатил за аренду Lamborghini 200 тыс. рублей и оставил 300 тыс. рублей в качестве залога. По словам мужчины, начиная с первой поездки спорткар перегревался, а на приборной панели горел индикатор, свидетельствующий о неисправности двигателя. При этом менеджер компании настаивал, что это нормально, поскольку машина мощная, а на улице была жаркая погода.

Семенов требует от компании более 1,7 млн рублей, которые сгорели в машине во время пожара. Представляющие Семенова юристы рассказали, что для защиты его интересов могут обратиться в прокуратуру, говорится в заметке.

Ранее во Владивостоке девушка пожаловалась на стрельбу из спортивного автомобиля.

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