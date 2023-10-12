Мэр Москвы Собянин заявил о необходимости перехода на электромобили

Российская столица будет стремиться к тому, чтобы на дорогах города было больше электромобилей. Об этом сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«80% выбросов в атмосферу сегодня — это машины. Перевод на электротягу — это для городов приоритет номер один. И как мы решили вопрос, связанный с электробусами, и поставили себе задачу полностью перейти на электробусы, так и себе поставим задачу, чтобы в какой-то перспективе, приемлемой перспективе, большинство машин на улицах Москвы должны стать электрическими», — заявил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в Москве функционирует 3,5 тыс. зарядок для электромобилей. Планируется еще построить 1 тыс. зарядных станций в ближайшее время.

До этого стало известно, что в Липецке начала работать первая быстрая электрозарядная станция. Владельцы электромобилей могут зарядить батарею автомобиля за 20 минут на 80%, в то время как на стандартных электрозаправках этот процесс занимает от нескольких часов до суток. В ближайшее время планируется установить еще 10 быстрых электрозарядных станций мощностью 150 кВт каждая, что позволит заряжать ежедневно более 330 машин.

Также, в начале октября президент России Владимир Путин рассказал, что сейчас изучают возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля «Атом» от компании «Кама». Машина может развить скорость до 100 км/ч за семь секунд, а запас хода составит 500 км.

Ранее сообщалось, что в «Русгидро» заявили о поломке 20% электромобилей Evolute в автопарке.